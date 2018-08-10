Наоми Кэмпбелл стала дизайнером марки Tom Tailor

Супермодель разработала для бренда капсульную коллекцию вещей, которые сама с удовольствием бы носила.

Легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл вновь взялась за ремесло дизайнера. На этот раз Черная пантера выпустила капсульную коллекцию в коллаборации с немецкой маркой Tom Tailor. Это уже второй опыт сотрудничества Наоми и бренда, дебютная совместная коллекция увидела свет год назад. В новую капсулу вошли топы, широкие брюки, пиджаки, платья, плиссированные юбки и пальто. Об этих вещах дизайнер Кэмпбелл сказала, что с удовольствием носила бы их сама. Особенно Наоми была рада активно использовать красную гамму. В скором времени вещи появятся в розничных и онлайн-магазинах Tom Tailor.