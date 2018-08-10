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Артем Кузелев

Наоми Кэмпбелл стала дизайнером марки Tom Tailor

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  • 10 Августа 201814:00
Сюжеты: Tom Tailor, Naomi Campbell

Супермодель разработала для бренда капсульную коллекцию вещей, которые сама с удовольствием бы носила.

Легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл вновь взялась за ремесло дизайнера. На этот раз Черная пантера выпустила капсульную коллекцию в коллаборации с немецкой маркой Tom Tailor. Это уже второй опыт сотрудничества Наоми и бренда, дебютная совместная коллекция увидела свет год назад. В новую капсулу вошли топы, широкие брюки, пиджаки, платья, плиссированные юбки и пальто. Об этих вещах дизайнер Кэмпбелл сказала, что с удовольствием носила бы их сама. Особенно Наоми была рада активно использовать красную гамму. В скором времени вещи появятся в розничных и онлайн-магазинах Tom Tailor.

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