Наоми Кэмпбелл стала глобальным амбассадором бренда Pat McGrath Labs

Косметическая марка визажистки Пэт Макграт пригласила супермодель стать своим первым глобальным амбассадором.

Недавно Пэт Макграт анонсировала выход новой коллекции декоративной коллекции. Главную роль в рекламной коллекции Divine Rose исполнила Наоми Кэмпбелл. Супермодель стала первым глобальным амбассадором косметического бренда. Проморолик с ее участием доступен в сети.