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Артем Кузелев

Наоми Кэмпбелл стала глобальным амбассадором бренда Pat McGrath Labs

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  • 03 Июня 202012:10
Сюжеты: Naomi Campbell

Косметическая марка визажистки Пэт Макграт пригласила супермодель стать своим первым глобальным амбассадором.

Недавно Пэт Макграт анонсировала выход новой коллекции декоративной коллекции. Главную роль в рекламной коллекции Divine Rose исполнила Наоми Кэмпбелл. Супермодель стала первым глобальным амбассадором косметического бренда. Проморолик с ее участием доступен в сети.

 
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