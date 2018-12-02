Вход
ADV
Интересно
Naomi Campbell (157)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Наоми Кэмпбелл стала видеоблогершей

  • 193
  • 0
  • 02 Декабря 201811:27
Сюжеты: Naomi Campbell

Супермодель запустила собственный влог на YouTube, в котором собирается делится советами по поводу карьеры, активизма и бизнеса.

Легенда моды Наоми Кэмпбелл запустила собственный канал на YouTube. Влог супермодели получил название Being Naomi, который она анонсировала словами: «Я хочу показать миру, кто я и что для меня важно. Надеюсь, когда вы посмотрите мой канал, вас вдохновит то, что вы увидите, и позволит стать лучшей версией себя и следовать своей мечте». Наоми также объявила о темах ближайших выпусков: первые будут посвящены музыкальному фестивалю Global Citizen Festival в Йоханнесбурге, рассказу о карьере Кэмбелл, путешествиям и планам на будущий год.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru