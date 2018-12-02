Наоми Кэмпбелл стала видеоблогершей

Супермодель запустила собственный влог на YouTube, в котором собирается делится советами по поводу карьеры, активизма и бизнеса.

Легенда моды Наоми Кэмпбелл запустила собственный канал на YouTube. Влог супермодели получил название Being Naomi, который она анонсировала словами: «Я хочу показать миру, кто я и что для меня важно. Надеюсь, когда вы посмотрите мой канал, вас вдохновит то, что вы увидите, и позволит стать лучшей версией себя и следовать своей мечте». Наоми также объявила о темах ближайших выпусков: первые будут посвящены музыкальному фестивалю Global Citizen Festival в Йоханнесбурге, рассказу о карьере Кэмбелл, путешествиям и планам на будущий год.