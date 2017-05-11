Наоми Кэмпбелл в фотосессии ES Magazine. Май, 2017

Американская супермодель стала главной героиней специального майского выпуска журнала ES Magazine.
Наоми Кэмбелл продолжает активно сниматься и в коммерческих проектах, и для модных изданий. Последней работой супермодели стало участие в фотосессии для майского номера журнала ES Magazine. Последний весенний выпуск редакция посвятила актуальным трендам индустрии красоты и решила, что лучше всего их может представить знаменитая Черная Пантера. Снимал Наоми фотограф Тьерри Ле Гу, восхищающийся красотой темнокожих моделей.
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