Наоми Кэмпбелл в фотосессии ES Magazine. Май, 2017

Американская супермодель стала главной героиней специального майского выпуска журнала ES Magazine.

1 / 5 ES Magazine. Май, 2017









Наоми Кэмбелл продолжает активно сниматься и в коммерческих проектах, и для модных изданий. Последней работой супермодели стало участие в фотосессии для майского номера журнала ES Magazine. Последний весенний выпуск редакция посвятила актуальным трендам индустрии красоты и решила, что лучше всего их может представить знаменитая Черная Пантера. Снимал Наоми фотограф Тьерри Ле Гу, восхищающийся красотой темнокожих моделей.