Вход
ADV
Интересно
Naomi Campbell (144)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Наоми Кэмпбелл в фотосессии ES Magazine. Май, 2017

  • 134
  • 0
  • 11 Мая 201712:46
Сюжеты: Naomi Campbell

Американская супермодель стала главной героиней специального майского выпуска журнала ES Magazine.

1 / 5
  • ES Magazine. Май, 2017

Наоми Кэмбелл продолжает активно сниматься и в коммерческих проектах, и для модных изданий. Последней работой супермодели стало участие в фотосессии для майского номера журнала ES Magazine. Последний весенний выпуск редакция посвятила актуальным трендам индустрии красоты и решила, что лучше всего их может представить знаменитая Черная Пантера. Снимал Наоми фотограф Тьерри Ле Гу, восхищающийся красотой темнокожих моделей.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru