Наоми Кэмпбелл запустила шоу на своем канале в YouTube

Для проекта No FIlter With Naomi супермодель будет брать интервью у своих звездных друзей.

На канале Наоми Кэмпбелл анонсирован запуск нового шоу, которое получило название No FIlter With Naomi. Для съемок в программе супермодель будет приглашать своих звездных друзей и других знаменитостей мира моды, кино и шоу-бизнеса. В условиях пандемии Наоми уже взяла интервью по видеосвязи у Синди Кроуфорд, а для второго выпуска пригласила Марка Джейкобса. Обновлений стоит ожидать каждые две недели.