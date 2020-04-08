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Артем Кузелев

Наоми Кэмпбелл запустила шоу на своем канале в YouTube

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  • 08 Апреля 202020:05
Сюжеты: Naomi Campbell

Для проекта No FIlter With Naomi супермодель будет брать интервью у своих звездных друзей.

На канале Наоми Кэмпбелл анонсирован запуск нового шоу, которое получило название No FIlter With Naomi. Для съемок в программе супермодель будет приглашать своих звездных друзей и других знаменитостей мира моды, кино и шоу-бизнеса. В условиях пандемии Наоми уже взяла интервью по видеосвязи у Синди Кроуфорд, а для второго выпуска пригласила Марка Джейкобса. Обновлений стоит ожидать каждые две недели.

 
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