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Артем Кузелев

Наоми Уоттс на обложке австралийского Vogue. Июнь, 2017

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  • 29 Мая 201719:29
Сюжеты: Vogue

Для съемок июньской каверстори редакция австралийского Vogue пригласила 48-летнюю британскую актрису Наоми Уоттс.

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  • Vogue. Июнь, 2017

Наоми Уоттс стала главной героиней свежего номера Vogue Australia. В июньской фотосессии, созданной Эммой Саммертон, актриса демонстрирует не только превосходную форму, но и диапазон драматического таланта. Насладиться же игрой Наоми уж сейчас можно в новом сезоне культового сериала «Твин Пикс». Также в этом году Уоттс сыграет главные роли в двух драмах: «Стеклянный замок» Дестина Креттона и «Книга Генри» Колина Треворроу. Наоми не оставит и телевизионную карьеру: в конце июня стартует первый сезон сериала «Цыганка»,в  котором у актрисы также ведущая роль.

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