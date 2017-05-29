Наоми Уоттс на обложке австралийского Vogue. Июнь, 2017

Для съемок июньской каверстори редакция австралийского Vogue пригласила 48-летнюю британскую актрису Наоми Уоттс.

1 / 10 Vogue. Июнь, 2017



















Наоми Уоттс стала главной героиней свежего номера Vogue Australia. В июньской фотосессии, созданной Эммой Саммертон, актриса демонстрирует не только превосходную форму, но и диапазон драматического таланта. Насладиться же игрой Наоми уж сейчас можно в новом сезоне культового сериала «Твин Пикс». Также в этом году Уоттс сыграет главные роли в двух драмах: «Стеклянный замок» Дестина Креттона и «Книга Генри» Колина Треворроу. Наоми не оставит и телевизионную карьеру: в конце июня стартует первый сезон сериала «Цыганка»,в котором у актрисы также ведущая роль.