Напиток, превращающий существование в жизнь

Большинство людей, заметив посреди шумной улицы, спешащего человека со стаканчиком кофе в руках, подсознательно присваивают ему статус «делового интеллектуала». Забавно, но в какой-то момент именно этот напиток превратился в своеобразный способ презентации себя. В двадцать первом веке «кофейная лихорадка» охватила весь мир. Кофе на сегодняшний день стал неотъемлемой составляющей жизни современного человека. Пьют кофе и на улицах, и в кофейнях, и в торговых центрах, и в офисах. Многие россияне приобретают кофе как самостоятельный напиток, а не как дополнение к еде. Треть всех продаж кофе, по мнению экспертов, осуществляется навынос. Не секрет, что именно этот напиток помогает проснуться и зарядиться энергией на целый день. Многие бизнесмены, заботясь о своих сотрудниках, ставят кофемашины в офисах и деловых центрах. И это вполне закономерно, ведь кофе стимулирует мозговую деятельность. Тем более что сегодня совсем необязательно приобретать кофемашину, ее можно довольно недорого взять в аренду аренда кофемашины. Современные профессиональные машины для приготовления этого напитка довольно просты в использовании и многофункциональны. Кстати, последние исследования американских ученых доказали, что употребление кофе способствует снижению болей в шее и спине при постоянной работе за компьютером.

Кофе – это не просто напиток, это удовольствие! Билл Гейтс, в свое время, заметил, что ради кофе он готов пойти на все. Даже на работу! Действительно, что уж говорить, большинство из нас не пожалеют потратить и последние деньги на чашечку ароматного кофе. Ведь этот напиток поистине волшебный. С ним даже грустить в промозглый осенний вечер значительно приятней. Да и, стоя утром с чашечкой у окна, ловить себя на мысли, что этот мир не так уж и плох – ведь в нем есть кофе!