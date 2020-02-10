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Артем Кузелев

Наряды Бетти Катру, вдохновлявшей Ива Сен-Лорана, покажут в Париже

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  • 10 Февраля 202017:40
Сюжеты: Yves Saint Laurent

Во французской столице откроется выставка более 180 костюмов Бетти Катру – знаменитой подруги и музы Сен-Лорана.

Парижский музей Ива Сен-Лорана анонсировал большую выставку, которая откроется 3 марта. Новая экспозиция будет составлена из нарядов Бетти Катру, долгое время вдохновлявшей кутюрье. Курирует проект креативный директор дома Saint Laurent Энтони Ваккарелло, который лично отобрал более 180 костюмов, аксессуаров и других личных вещей музы Ива Сен-Лорана. Увидеть все можно будет до 11 октября 2020 года.

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