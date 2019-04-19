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Артем Кузелев

Наряды Грейс Келли в музее Кристиана Диора

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  • 19 Апреля 201914:14
Сюжеты: Dior, Грейс Келли (Grace Kelly)

В родном доме модельера в Гранвиле выставят предметы гардероба актрисы и княгини Монако.

В музее Кристиана Диора, расположенного в его доме в Гранвиле, пройдет выставка нарядов Грейс Келли. Здесь покажут 85 предметов гардероба княгини Монако. Выставка получила название Grace of Monaco, Princess in Dior и посвящена отношениям актрисы и парижского дома моды. Посетить уникальную экспозицию можно с 27 апреля по 17 ноября.

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