Наряды Грейс Келли в музее Кристиана Диора

В родном доме модельера в Гранвиле выставят предметы гардероба актрисы и княгини Монако.

В музее Кристиана Диора, расположенного в его доме в Гранвиле, пройдет выставка нарядов Грейс Келли. Здесь покажут 85 предметов гардероба княгини Монако. Выставка получила название Grace of Monaco, Princess in Dior и посвящена отношениям актрисы и парижского дома моды. Посетить уникальную экспозицию можно с 27 апреля по 17 ноября.