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Артем Кузелев

Наряды принцессы Дианы покажут публике

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  • 17 Апреля 201813:18

В конце месяца в Лондоне откроется экспозиция ранее не выставлявшихся нарядов принцессы Дианы.

Выставка Diana: Her Fashion Story откроется 26 апреля в Кенсингтонском дворце. Проект представит восемь ранее не экспонируемых нарядов принцессы Дианы, которую при жизни называли иконой стиля. Выставка расскажет историю жизни Леди Ди через ее вкус и манеру одеваться, а представленные образы заострят внимание на важных моментах ее судьбы.

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