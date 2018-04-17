Наряды принцессы Дианы покажут публике

В конце месяца в Лондоне откроется экспозиция ранее не выставлявшихся нарядов принцессы Дианы.

Выставка Diana: Her Fashion Story откроется 26 апреля в Кенсингтонском дворце. Проект представит восемь ранее не экспонируемых нарядов принцессы Дианы, которую при жизни называли иконой стиля. Выставка расскажет историю жизни Леди Ди через ее вкус и манеру одеваться, а представленные образы заострят внимание на важных моментах ее судьбы.