Наряды звезд церемонии Grammy в Москве

В Россию впервые приезжает выставка костюмов звезд шоу-бизнеса, выступавших в разное время на сцене музыкальной премии.

Выставка нарядов звезд музыкальной премии Grammy расположится на четвертом этаже Смоленского пассажа и будет доступна для посещения до 4 февраля 2018 года. Москвичи и гости столицы смогут увидеть сценические костюмы Мадонны, Уитни Хьюстон, Шер, Майкла Джексона и других знаменитостей мирового уровня. Кроме того, в экспозицию войдут музыкальные инструменты с автографами владельцев: от Ричи Блэкмора до Фила Коллена. Вход на выставку бесплатный, время работы: с 10.00 до 22.00.