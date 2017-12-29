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Артем Кузелев

Наряды звезд церемонии Grammy в Москве

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  • 29 Декабря 201712:54

В Россию впервые приезжает выставка костюмов звезд шоу-бизнеса, выступавших в разное время на сцене музыкальной премии.

Выставка нарядов звезд музыкальной премии Grammy расположится на четвертом этаже Смоленского пассажа и будет доступна для посещения до 4 февраля 2018 года. Москвичи и гости столицы смогут увидеть сценические костюмы Мадонны, Уитни Хьюстон, Шер, Майкла Джексона и других знаменитостей мирового уровня. Кроме того, в экспозицию войдут музыкальные инструменты с автографами владельцев: от Ричи Блэкмора до Фила Коллена. Вход на выставку бесплатный, время работы: с 10.00 до 22.00.

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