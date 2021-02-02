Настоящая любовь от Hunkemöller

Нидерланский бренд нижнего белья, домашней одежды и аксессуаров Hunkemöller представляет кампанию и коллекцию Share Your Love. Бренд предлагает поклонницам создать свою уникальную love story, будь то романтический вечер со второй половинкой или день любви к себе. Остается только выбрать классический красный кружевной комплект или боди из бандажных лент для незабываемой ночи. Коллекция полна приятных сюрпризов – от игривых чулок и провокационных аксессуаров до сексуальных кимоно.

Новая коллекция Hunkemöller состоит из двух частей. Первая – это сказка для романтиков с комплектами в классических красных, розовых и белых оттенках. Бра и бралетты можно комбинировать с трусиками разных форм. Боди с пушапом или без, кимоно и платья-комбинации добавят любовным планам особенной пикантности. Вторая часть коллекции – это новинки из самой популярной линейки бренда Private. Они идеально подойдут любителям откровенных и сексуальных образов. Альтернативой кружеву стали модели из эко-кожи, которые придадут дополнительную уверенность в себе. А для самых смелых Hunkemöller предлагает пояс для чулок из ярко-красной эко-кожи.

Команда дизайнеров усовершенствовала новые модели, чтобы они подходили для девушек с более выразительными формами. Бра прекрасно поддерживает грудь, а ленты очаровательно подчеркивают формы, что создает неповторимый манящий образ.

Новая коллекция поступит в продажу в феврале во все российские магазины Hunkemöller, а также маркетплейс Lamoda, осуществляющий доставку по всей России.