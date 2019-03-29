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Настя Князева стала амбассадором STREET BEAT KIDS

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  • 29 Марта 201917:09
Сюжеты: STREET BEAT

Сеть магазинов одежды и обуви для детей и подростков STREET BEAT KIDS анонсировала старт сотрудничества с юной моделью и телеведущей Анастасией Князевой.

 

Настя - российская модель, названная в 2017 году самой красивой девочкой мира британской газетой The Daily Mail. В сентябре 2018 года девочка заняла пятое место среди пятидесяти самых красивых детей мира по версии французского журнала L’Officiel. Теперь Анастасия - амбассадор бренда STREET BEAT KIDS. По этому случаю сеть подготовила модную съемку, в которой Настя примерила одежду из новых коллекций The North Face, Nike, Converse, Asics и других брендов.

Вещи, которые приняли участие в съемке, можно примерить и приобрести в магазинах сети STREET BEAT KIDS в Москве и Санкт-Петербурге или на сайте.

 
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