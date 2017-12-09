Наталья Корнилова получила титул Гламур-мама на Премии Super Mama 2017

Современная женщина – это не только воплощение красоты, нежности, любви, но и олицетворение, по истине, всемогущей богини Лакшми. Современной женщине удаётся сочетать в себе роли жены, матери, успешной леди и, конечно, быть ещё привлекательной и обворожительной.

Нашей сегодняшней героине все эти качества удаётся совмещать в полной мере. Наталья Корнилова - мама чудесных близнецов, призёр конкурсов красоты, обладательница звания Missis Top Fire 2017 и при этом успешная бизнес-леди, основательница и дизайнер бренда Alive Doll. Наталья говорит: «Женщина должна желать, мечтать и конечно же действовать». Именно стремление подарить каждой девушке ощущение собственной неотразимости, пробудить в ней чувственность и удовлетворить любой и мужской, и женский каприз и легло в основу философии бренда.

Буквально на прошлой неделе в Международный день матери в Barvikha Luxury Village прошла Церемония награждения II Национальной премии «SUPER МАМЫ ГОДА» — 2017. Премия создана с целью воздать честь талантливым женщинам, которые виртуозно совмещают выполнение своего материнского долга и достижение успеха в культуре, бизнесе, спорте и других областях. Прекрасные мамы, замечательные, известные женщины получали награды в 25ти номинациях. Самой Super-мамой года была признана Валерия, теле-мамой стала Эвелина Бледанс, Фешн-мамой – Галина Юдашкина. Одной из лауреатов Премии стала и Наталья Корнилова, получив титул Гламур-мама 2017. И действительно, Наталье удаётся блистательно совмещать роли мамы, творческой неповторимой личности, бизнес-woman, быть при этом яркой, женственной, соблазнительной, вдохновенной, а её творения, эксклюзивные будуарные наряды и аксессуары бренда Alive Doll, настолько шикарны и гламурны, что звание Гламур-мама на Премии Super Mama 2017 для Натальи Корниловой абсолютно заслуженно!