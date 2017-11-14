Наталья Подольская, Ирина Гринева и Екатерина Одинцова прониклись поэзией Катарины Султановой

9 ноября в ресторане La Prima состоялся поэтический вечер Катарины Cултановой. Гости не только насладились авторским прочтением стихов, но и рассказали о своих отношениях с поэзией.

Уютный итальянский ресторан собрал этим вечером в своих стенах истинных ценителей прекрасного. Талантливые актрисы наряду с автором представили гостям свое прочтение стихов Катарины Султановой, а музыку поэзии дополняло изумительное сопровождение музыкального инструмента Handpan.

Наталья Подольская призналась, что на подобном мероприятии оказалась впервые и осталась под большим впечатлением: «Меня очень сильно потрясла сама Катарина и ее стихи. Я считаю, что такие вечера надо посещать, чтобы развивать свою душу. Я никогда особенно не любила поэзию, больше склонялась к прозе. До всего нужно дорасти и, наверное, сейчас, в моем возрасте, моя душа готова к такому формату общения. Сама писать никогда не пробовала, так как уверена: для всего нужен талант. Вот у Катарины он есть».

Вместе с Натальей Подольской невероятной поэтической атмосферой наслаждались и другие гости: Елена Панова, Татьяна Кудачина, Екатерина Одинцова, Ирина Гринева, Анна Чурина, Михаил Богдасаров, Анжелика Каширина, Ирина Лачина, Поля Полякова, Яна Крайнова, Татьяна Тур и Алиса Толкачева.

Актриса Ирина Гринева присутствовала на вечере не только в качестве гостя, но и в роли исполнителя. Она рассказала, что считает профессию поэта очень редкой: «Современных поэтов мало, их нужно беречь. Я очень рада, что моя подруга поэт, я люблю ее стихи и считаю, что у нее большое будущее». Также актриса рассказала, что и сама пишет стихи, правда, пока «в стол».

«Коллега» Ирины по выступлению, актриса Анна Чурина, наоборот, уверена, что сейчас в России наступает время поэзии: «Несмотря на прагматичность нашего времени, на эпоху соцсетей и коротких мыслей, в Интернете сейчас появляется большое количество стихов, от классиков до современных авторов».

К слову, Анна Чурина вместе с Катариной Султановой готовят музыкально-поэтический спектакль по стихам поэтессы, и скоро представят его публике.

На счету дизайнера и поэта Алисы Толкачевой две с половиной тысячи стихотворений. Она неоднократно выступала вместе с Султановой на творческих встречах: «С Катариной я знакома уже несколько лет, я рада, что она увеличила аудиторию, что она настолько свободно и легко общается с таким большим залом. Она не читает свои стихотворения, она их представляет, делает каждый раз мини-спектакль, хотя она и не актриса. Это здорово, что она нашла такой формат, и я вижу, как реагирует на него зритель. Значит, ее поэзия является ключиком, который открывает сердце».

В числе гостей вечера оказался еще один поэт. Михаил Богдасаров признался, что к поэзии других поэтов относится ревниво: «Что касается поэзии, я люблю лирическую, ироничную или комедийную в зависимости от ситуации и настроения. Мои стихи всегда острые и эмоциональные. В поэзии Катарины понравилось, что все ее сюжеты заканчиваются хорошо, это говорит о том, что она позитивный человек, раскрашенный своими красками, цвета которых знает только она».

Актриса Поля Полякова, как и Наталья Подольская, впервые оказалась на подобном творческом вечере, и он произвел на нее сильное впечатление: «С трудом нашла в себе силы сдерживать эмоции, потому что хотелось плакать. Стихотворения такие пронизывающие и настоящие, что мне хочется и дальше знакомиться с поэзией Катарины».

Поля Полякова призналась, что со времен окончания актерского вуза не питала особо теплых чувств к поэзии, так как во время учебы студентам приходилось учить большое количество стихотворений и знакомство с миром прекрасного превращалось в нелегкую обязанность. Но спустя годы Поле, по ее словам, вновь посчастливилось заново соприкоснуться с поэзией, и актриса пересмотрела свое отношение к стихам.

Екатерина Одинцова точно знает, в чем секрет успеха Катарины Султановой: «О творчестве Катарины я узнала не очень давно: увидела, как Оксана Фандера читала стихотворение «Самолет», стала читать другие стихи и совершенно влюбилась в произведение под названием «Будто и не было ничего». Несколько раз в день у меня в памяти всплывают строчки этого стихотворения. Наверное, в поэзии Катарины каждый человек найдет что-то, созвучное себе. У нее потрясающий образный язык, передающий самые тонкие нюансы и эмоции. На мой взгляд, именно в этом секрет, почему весь зал зачарованно и не шелохнувшись, слушал ее целый вечер».

Сама героиня вечера рассказывает, что в свое время, выступление на публике давалось ей непросто: «Пять лет назад вышла моя первая книга «Легкие формы бреда». Когда я сделала ее презентацию и вышла в зал, я ужасно боялась читать людям, это был такой момент преодоления. Но уже потом я поняла, что больше не смогу от этого отказаться, мне нужно общаться со своими людьми, это очень важно».

Краткая справка:

Катарина Султанова родилась в Москве 2 июля 1987 года. Закончив юридический факультет, Катарина поняла, что ее привлекают более тонкие материи. C 2012 года Катарина оставила постоянное место работы и занялась поэзией.

В марте 2013 года Султанова выпускает свою первую книгу под названием «Лёгкие формы бреда». Презентация книги и первое публичное выступление состоялось 28 мая 2013 года в ресторане Гюго. Успех не заставил себя долго ждать.

На одном из творческих вечеров Катарину приглашают писать для театра, и уже в апреле 2014 года в театре на Таганке состоялась премьера юбилейного спектакля «Таганский фронт», посвященная легендарному режиссёру Юрию Любимову. В нем все женские монологи написаны Катариной. Соавторами спектакля являются поэт и режиссёр Влад Маленко и музыкант Юрий Шевчук.

В апреле 2014 года Оксана Фандера прислала Катарине видео, в котором читает стихотворение «Птичье. С нежностью». С этой видеозаписи начался цикл видеопортретов «Женщина с тысячами лиц», где стихи Султановой читают известные актрисы: Оксана Фандера, Елена Ксенофонтова, Ирина Гринева, Ольга Ломоносова и другие.

В 2015 году по её стихам ставят поэтический спектакль «Касание», а Тимур Бекмамбетов выбирает стихи Катарины для единственного в своем роде стихотворного трейлера к фильму «Он — дракон».