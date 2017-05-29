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Артем Кузелев

Наталья Водянова в каверстори W Magazine. Июнь, 2017

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  • 29 Мая 201719:30
Сюжеты: Наталья Водянова, W Magazine

Российская супермодель предстала в эффектных ретрообразах в большой фотосессии июньского номера журнала W.

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  • W Magazine. Июнь, 2017

Стилисты издания использовали для первой летней съемки наряды из актуальных коллекций, однако съемка приобрела ностальгический характер. Через объектив Стивена Мейзеля современные образы смотрятся как оммаж на классику модной фотографии. Приятным сюрпризом стал выбор редакцией главной героини, которой стала Наталья Водянова. Сегодня российская супермодель редко балует поклонников участием в съемках, но каждый раз показывает высочайший класс.

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