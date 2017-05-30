Натали Вайсберг объявила о распродаже уникальных антикварных украшений в своем бутике

Коллекционер антикварных украшений Натали Вайсберг открыла в самом центре Тель-Авива эксклюзивный бутик и устроила распродажу старинных украшений, которые собирала более 20 лет. Событие вызвало настоящий ажиотаж, в результате которого всего за пять минут в магазине были проданы золотая английская подвеска XVIII века с бриллиантами старой огранки за $ 7 тысяч и золотое кольцо викторианской эпохи за $ 5 тысяч.
Натали вводит моду на старинные украшения: антикварный ювелирный бутик уже успел стать любимым местом не только для жителей Израиля, но и других стран мира. Так, модель Ксения Голд, автор программы «Фешн is our профешн», приобрела супермодный сегодня чокер c бабочкой в винтажном стиле Pinchback 19 века. Фото своей новой покупки она тут же разместила в Instagram.
В рекордные сроки из коллекции Натали Вайсберг в новом израильском бутике были проданы кулон XVIII века из золота и фарфора за $4000, французские золотые часы 30-х годов прошлого столетия за $3000, также за крупную сумму была приобретена английская подвеска арт-деко.
Как отметила хозяйка бутика, люди с хорошим вкусом и понимающие в искусстве, предпочитают украшения в стилях: арт-нуво, арт-деко и ретро с изумрудами, сапфирами, рубинами и,конечно, бриллиантами! При этом «селебрити» часто покупают недорогие вещи, например, очень пользуются популярностью вернувшиеся в моду крупные пластиковые серьги 80-х годов XX века.
Будучи уроженкой Урала и выросшей в семье горного инженера и учителя географии, Натали в СССР получила высшее географическое и биологическое образование и начала коллекционировать минералы. Любимое занятие со временем превратилось в профессию.
Далее Израиле, окончив ряда курсов по антиквариату, геммологии и оценки бриллиантов и драгоценных камней на алмазной бирже Израиля, Натали решилась на открытие собственного магазина-бутика!
Чтобы собрать свою неповторимую коллекцию, она объездила весь мир, посещая тематические выставки и ярмарки по всему миру, включая "Мекку" антиквариата – Лондонские антикварные магазины и распродажи.
Сегодня в Израиле с ее помощью десятки семей приобрели помолвочные и обручальные кольца, подарки на дни рождения, появление ребенка и другие праздники. Как утверждает Натали, она стала не только «семейным антикваром», но и приобрела множество друзей!
Между тем, Натали мечтает, чтобы люди всегда стремились к прекрасному. Её коллекция настолько велика, что хранить ее дома стало достаточно сложно. Проведённая ею распродажа части экспонатов помогла частично решить эту проблему, одновременно сделав клиентов Натали еще более счастливыми!
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