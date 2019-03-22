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Артем Кузелев

Натали Вестлинг прошла процедуру коррекции пола

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  • 22 Марта 201911:16

Американская топ-модель продолжит карьеру под именем Нейтан Вестлинг.

На днях 22-летняя американская модель рассказала, что проходит процесс коррекции пола и пытается начать новую жизнь. В данный момент Нейтан принимает тестостерон и готовится скорой операции на груди. После этого манекенщик вернется в Нью-Йорк, чтобы продолжить карьеру.

О переживаемых изменениях Вестлинг говорит: «Сначала все это не было так солнечно и радужно. Первые два месяца переходного процесса были тяжелыми. Так продолжалось до тех пор, пока я не проснулся и не увидел изменения в своем теле, которые, наконец, соответствовали моему внутреннему состоянию».

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