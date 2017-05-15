Наташа Окли и Девин Бругман в капсульной коллекции GUESS x A Bikini A Day

Креативный директор GUESS Пол Марчиано и фэшн-фотограф Татьяна Герусова вновь стали соавторами летней рекламной кампании капсульной коллекции купальников и пригласили к сотрудничеству знаменитых топ-моделей Наташу Окли и Девин Бругман, которые поучаствавали в коллаборации в роли дизайнеров, муз и героинь.

Знаменитые красотки замечательно передают беззаботное пляжное настроение, которое всегда в моде.

Самыми интересными новинками коллекции можно назвать клетчатые бикини, украшенные очаровательными ромашками - дизайнеры предлагают можество фасонов от объемных бандо до лаконичных треугольников.

GUESS верен своему историческому стилю - черный, белый и красный с кокетливыми вкраплениями желтого стали главными цветами новой коллекции, которая просто соткана из голливудского шика.

Наташа и Девин рекомендуют модным барышням сделать в этом сезоне ставку на винтаж и готовиться к большому выигрышу!