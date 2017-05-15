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Диана Мицкевич

Наташа Окли и Девин Бругман в капсульной коллекции GUESS x A Bikini A Day

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  • 15 Мая 201721:30
Сюжеты: Guess

Креативный директор GUESS Пол Марчиано и фэшн-фотограф Татьяна Герусова вновь стали соавторами летней рекламной кампании капсульной коллекции купальников и пригласили к сотрудничеству знаменитых топ-моделей Наташу Окли и Девин Бругман, которые поучаствавали в коллаборации в роли дизайнеров, муз и героинь.

Знаменитые красотки замечательно передают беззаботное пляжное настроение, которое всегда в моде. 

Самыми интересными новинками коллекции можно назвать клетчатые бикини, украшенные очаровательными ромашками - дизайнеры предлагают можество фасонов от объемных бандо до лаконичных треугольников. 

 

GUESS верен своему историческому стилю - черный, белый и красный с кокетливыми вкраплениями желтого стали главными цветами новой коллекции, которая просто соткана из голливудского шика. 

 

Наташа и Девин рекомендуют модным барышням сделать в этом сезоне ставку на винтаж и готовиться к большому выигрышу!

 

 

  Креативный директор GUESS Пол Марчиано и фэшн-фотограф Татьяна Герусова вновь стали соавторами летней рекламной кампании капсульной коллекции купальников и пригласили к сотрудничеству знаменитых топ-моделей Наташу Окли и Девин Бругман, которые поучаствавали в коллаборации в роли дизайнеров, муз и героинь.Перевести 3395855.png 3395855.png   GUESS — выберите перевод: null [gɛs]   догадываться догадываться считать гадать пытаться отгадать .   Смотрите также:
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