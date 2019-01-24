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Артем Кузелев

Наташа Рамсей-Леви стала членом жюри фестиваля в Йере

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  • 24 Января 201920:05
Сюжеты: Chloe

Креативный директор парижского дома Chloe выбрана в качестве председателя жюри 34-го фестиваля моды и фотографии в Йере.

Очередной сезон знаменитого фестиваля пройдет этой весной, с 24 по 29 апреля. По традиции здесь молодые дизайнеры и фотографы смогут представить свои коллекции широкой публике, а также пройдут презентации именитых марок. Например, одним из участников этого года станет парижский дом Chanel, который расскажет о своих мастерских и коллекциях Metiers d’Art. Жюри, оценивающем ювелирный дизайн, возглавит Шарлотта Шене, фотографов будет судить Крейг Макдин, а дизайнеров одежды – Наташа Рамсей-Леви.

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