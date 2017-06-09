Натуральные маски для лица FoodFetish

Все ингредиенты масок измельчаются только перед смешиванием. Полностью натуральные, протестированные составы с комплексом витаминов и притягательным ароматом имеют срок годности всего в 4 недели.

Витаминная осветляющая маска с малиной и клубникой FoodFetish Sweet Berries наполнена сочной мякотью малины и клубники - самых сладких природных источников витамина С и многих других витаминных комплексов: их польза дарит коже первозданную мягкость, шелковистость, уменьшает шелушение. Розовая глина в составе - фиксирующая основа маски - содержит высокий процент марганца и железа, её нанесение на кожу способствует нормализации гидролипидного обмена в клетках, ликвидации воспалительных процессов и раздражений. Осветляющая и освежающая цвет лица петрушка является одним из самых мощных концентратов полезных веществ: она способствует уменьшению отечности, морщинок и прекрасно омолаживает.

Витаминная маска с бананом и облепихой FoodFetish Banana & Buckthorn восстанавливает, успокаивает кожу, уменьшает её шелушение. Королевская «ягода красоты» облепиха выводит из кожи токсины, питает необходимыми микроэлементами и потрясающе омолаживает на клеточном уровне. Маска содержит настоящий цветочный мед - природный источник витаминов группы В и полифенолов, который останавливает окислительные процессы и препятствует старению кожи, а молотые овсяные хлопья прекрасно воздействуют на проблемные участки кожи, убирают жирный блеск и возвращают коже свежий вид и здоровый цвет.

Витаминная тонизирующая маска с киви и авокадо FoodFetish Avocado & Kiwi - самый настоящий салат для лица. Свежий киви в составе маски содержит витамины группы В, витамин С и антиоксидант витамин Е: он волшебным образом оживляет кожу, делает еёупругой, сужает поры и дает ощущение невероятной легкости на лице. Тонизирующие огурец и сельдерей - известные помощники в устранении отечности и воспалений. Самый главный компонент маски - авокадо, в нем содержится более 25 необходимых питательных веществ, которые превосходно усваиваются клетками кожи. Авокадо оказывают смягчающий и разглаживающий эффект, успокаивает раздражения, покрывая кожу невесомым защитным слоем.

Витаминная питательная маска с пудрой какао бобов и абрикосом FoodFetish Choco & Apricot - это шоколадная фантастика с ноткой солнечных фруктов. Свежеизмельченная пудра какао бобов содержит более 400 биологически активных элементов, которые способствуют выведению токсинов, улучшению кровоснабжения, глубокому питанию и омоложению. Свежая мякоть спелых абрикосов - это залог роскошного цвета лица; кроме того, абрикосы выравнивают текстуру кожи, заряжают её энергией и повышают иммунитет. Апельсин и морковь, которые также в живом виде содержатся в маске, богаты витамином С и каротиноидами: они возвращают лицу свежий, юный вид, тонизируют и не оставляют никаких шансов стрессу и усталости.

В витаминной маске с виноградом и черной смородиной FoodFetish Grape & Blackberry собраны лучшие ингредиенты, которые волшебно преображают лицо посредством ревитализации. Свежий виноград - первая помощь уставшей и утратившей прежнюю красоту коже, он снабжает её усваиваемыми витаминами и микроэлементами, увлажняет и защищает от вредных внешних воздействий. Спелая черная смородина восстанавливает эластичность, снимает воспаления и очищает кожу от шлаков, а мягко удалить ороговевшие клетки помогут богатые фитином семена кунжута. Также маска содержит приятное дополнение - легкий охлаждающий и тонизирующий эффект от натуральной перечной мяты.

Нежная витаминная очищающая маска с медом и овсяными хлопьями FoodFetish Oat & Honey обеспечит коже мягкое и эффективное очищение и восстановление. Натуральный мед в её составе - это природный источник витаминов и полифенолов, которые обеспечивают коже необходимое питание и долгую молодость. Молотые овсяные хлопья прекрасно справляются с загрязнениями, жирным блеском и восстанавливают здоровый цвет лица, а сок лимона мягко нейтрализует излишнюю пигментацию. Свежая мякоть тропической маракуйи интенсивно избавляет от токсинов и дополнительно разглаживает рельеф кожи, оказывая лифтинговый эффект.