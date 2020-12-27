Наука выпивать и закусывать: новая рюмочная на Пушечной "Наука и жизнь"

Под конец лютого для индустрии гостеприимства 2020 года на месте столовой «Гречка» в районе Рождественки открылась рюмочная «Наука и жизнь» с бутербродами и настойками по 150 рублей. В меню – хит-парад советских моноконцепций, в зале кинотусовка: актеры, продюсеры, режиссёры

На Пушечной много стрит-ритейла, кафе и ресторанов. Вход в «Науку и жизнь» - дверь в дверь с «Музеем Экслибриса» Международного союза книголюбов. Отличное начало и хороший ориентир для выпивающего гуманитария.

Интерьер

В центре двухчастного пространства – квадратный островной бар, разделенный на две равные части стеной-перегородкой с тремя арками. За окнами - суета Пушечной улицы. Если планируете серьезный bar dive – проходите глубже – в дальнем от входа зале атмосфера интимнее.

Интерьер новой рюмочной аскетичный - такие любят мишленовские рестораны – интерьер не должен отвлекать от главного - еды и рюмки. Аскетичность «Науки и жизни» граничит с продуманнойантивандальностью - сломать в угаре веселья мебель или предметы интерьера будет сложно: тяжелые высокие барные стулья крепкой конструкции, облицованная кафелем массивная барная стойка, высокая трибуна диджея – все здесь практично и функционально.

Гибридный формат “Науки и жизни” отходит от ортодаксального представления о традиционной рюмочной без посадочных мест, предлагая гостям размещаться на высоких барных стульях даже вне зоны бара – за расставленными по периметру зала и у окон высокими столами.

Меню

Степень демократизма «Науки и жизни» зашкаливает. Бутерброды (с салом, печенью трески, шпротами) и настойки (особо отметим облепиху, халапенью, спотыкач, хреновуху) здесь отдают за 150 руб.

Бокал белого французского Le Grand Noir Sauvignon Blanc или красного чилийского Cabernet Sauvignon - 280 руб., актуальное в предновогодний период итальянское игристое – от 250 руб., рюмка водки – от 180 руб., порция бурбона - 270 руб. Дюжина сортов крафтового пива на кранах (от 170 до 300 руб.).

Опорные блюда, определяющие концепт новой рюмочной - хиты рациона не чуждого алкоголю человека, рожденного в советском союзе: сосиски с картофельным пюре и горошком (200 руб.), чебурек с мясом (350 руб.), сибирские пельмени (300 руб.), шашлык из ягненка (500 руб).

«Наука и жизнь» жонглирует советскими гастрономическими моноконцептами: аскетичная рюмочная, отпускная шашлычная, чебуречная за углом от дома, пельменная рядом с институтом…

Особое внимание в новой рюмочной уделяют общению барменов и гостей. Специально для тех, кто любит присесть у стойки – раздел меню «Закуски на баре», в котором находим сокровенное: соленый огурец, зеленый помидор, моченое яблоко и мандарин (все по 50 руб.).

Но не советским прошлым единым. В меню также есть стейки: филе миньон (600 руб.), рибай (1250 руб.) и лосось (800 руб.). За студентов расположенных рядом Архитектурного института и Щепкинского училища, которые наверняка станут постоянным гостями «Науки и жизни» после снятия карантинных ограничений, можно порадоваться: eсли позднее утро не будет добрым, в меню есть наваристый борщ с говядиной и рыбная похлебка, обе - по студенческой цене в 250 руб.

Команда, тусовка, атмосфера

Открыла «Науку и жизнь» группа товарищей из числа близких к актерской среде людей: актер Арсений Робак, его брат-продюсер Викентий Чевтаев и ресторатор Константин Ёлкин (Крапива бар, Жигули бар, Лисица бар). Пару лет назад эта команда открыла Ruin Bar - вдохновлённый будапештскими руин-барами концепт на Рождественке.

Атмосфера в новой рюмочной под стать ценам – демократичная и расслабленная. Сюда можно завалиться шумной компанией друзей или зайти на бокал вина вдвоем с девушкой, формат современной рюмочной получился универсальный. Уже сейчас в «Науке…» часто мелькают лица из телевизора. Если хотите выпить с актерами, которых видели в отечественных сериалах и полном метре – вам точно сюда.

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Рюмочная «Наука и жизнь»

Ул. Рождественка 5/7 стр2 (вход с Пушечной улицы 7/5 стр2)

Instagram: https://www.instagram.com/_naukaizhizn_/