Детская коллекция от российского бренда Naumi

Детская линия PRINCESS NAUMI как всегда прекрасна в том, что почти во всем повторяет взрослую коллекцию марки, отдавая дань современной моде на family look, завоевавший сердца самых стильных мам и дочек по всему миру.

Линейка предназначена для девочек в возрасте от 3 до 15 лет и полностью передает мотивы, характерные элементы и настроения женской коллекции, воспитывая в юных леди женственность и чувство стиля с самого детства.

Миниатюрные аксессуары прекрасно дополняют базовые луки, которые можно удачно миксовать, например, сочетая комфортные и стильные брюки-дудочки с длинными пальто.