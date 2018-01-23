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Детская коллекция от российского бренда Naumi

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  • 23 Января 201823:05

Детская линия PRINCESS NAUMI как всегда прекрасна в том, что почти во всем повторяет взрослую коллекцию марки, отдавая дань современной моде на family look, завоевавший сердца самых стильных мам и дочек по всему миру.

 Линейка предназначена для девочек в возрасте от 3 до 15 лет и полностью передает мотивы, характерные элементы и настроения женской коллекции, воспитывая в юных леди женственность и чувство стиля с самого детства.

 Миниатюрные аксессуары прекрасно дополняют базовые луки, которые можно удачно миксовать, например, сочетая комфортные и стильные брюки-дудочки с длинными пальто. 

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