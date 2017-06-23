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Мореева Фёкла Александровна

Найдена самая красивая бизнес-леди страны!

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  • 23 Июня 201711:58

28 мая в ресторане "Музей" завершился весенний этап конкурса "Королева красоты", организованный продюсерским центром "Будников-фильм". 
Участницы - молодые и красивые девушки, уже успевшие построить успешную карьеру или создать собственный бизнес:
- Нина Крамарева, руководитель образовательного центра «Амакидс» 

- Марина Субарова, продюсер , 

- Марина Генчу, директор отделения банка 

- Марина Руль, соучредитель видеокомпании 
Конкурс состоял из нескольких этапов: Дефиле в вечерних образах, созданных стилистами при поддержке журнала "Memories", видеовизитка и ответы на вопросы жюри,(телеведущая Ольга Дми, продюсер "i-Star Production" Константин Кирьянов, шоумен Павел Томилко, актриса фильма "12 месяцев" Алеса Качер и предприниматель Ирина Берман). 

Музыкальной группой поддержки для участниц стали артисты продюсерского центра "i-Star Production": Айла, Владимир Молчанов и Маша Квин. 

За ходом конкурса также наблюдали зрители youtube-трансляции на канале продюсерского центра "Будников-Фильм"
"Королевой Красоты" стала Нина Крамарева. 
"Мисс-творчество" (и, приз зрительских симпатий) - Марина Субарова. 
"Мисс-очарование" - Марина Генчу. 
"Мисс-бизнес" - Марина Руль.

Все участницы также получили множество приятных подарков от партнеров и спонсоров конкурса: наборы уходовой косметики от дистрибьютора "Melsons Cosmetics" - подарочные серии шампуней брендов OGX, Franck Provost, а также автобронзанты St.Moriz, ирригаторы от "Мегастом", стайлеры и подарочные наборы от "Persona.Lab", чайные наборы "Chashka" и "Tea4Me", сертификат на обучение English Victory, пошив индивидуальной пары обуви от "Арман" и авторскую корону от дизайнера Аллы Иволги . Наряды и вечерние образы участниц были созданы при поддержке информационного партнера - журнала "Memories". 

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