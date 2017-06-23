Найдена самая красивая бизнес-леди страны!

28 мая в ресторане "Музей" завершился весенний этап конкурса "Королева красоты", организованный продюсерским центром "Будников-фильм".

Участницы - молодые и красивые девушки, уже успевшие построить успешную карьеру или создать собственный бизнес:

- Нина Крамарева, руководитель образовательного центра «Амакидс»

- Марина Субарова, продюсер ,

- Марина Генчу, директор отделения банка

- Марина Руль, соучредитель видеокомпании

Конкурс состоял из нескольких этапов: Дефиле в вечерних образах, созданных стилистами при поддержке журнала "Memories", видеовизитка и ответы на вопросы жюри,(телеведущая Ольга Дми, продюсер "i-Star Production" Константин Кирьянов, шоумен Павел Томилко, актриса фильма "12 месяцев" Алеса Качер и предприниматель Ирина Берман).

Музыкальной группой поддержки для участниц стали артисты продюсерского центра "i-Star Production": Айла, Владимир Молчанов и Маша Квин.

За ходом конкурса также наблюдали зрители youtube-трансляции на канале продюсерского центра "Будников-Фильм"

"Королевой Красоты" стала Нина Крамарева.

"Мисс-творчество" (и, приз зрительских симпатий) - Марина Субарова.

"Мисс-очарование" - Марина Генчу.

"Мисс-бизнес" - Марина Руль.

Все участницы также получили множество приятных подарков от партнеров и спонсоров конкурса: наборы уходовой косметики от дистрибьютора "Melsons Cosmetics" - подарочные серии шампуней брендов OGX, Franck Provost, а также автобронзанты St.Moriz, ирригаторы от "Мегастом", стайлеры и подарочные наборы от "Persona.Lab", чайные наборы "Chashka" и "Tea4Me", сертификат на обучение English Victory, пошив индивидуальной пары обуви от "Арман" и авторскую корону от дизайнера Аллы Иволги . Наряды и вечерние образы участниц были созданы при поддержке информационного партнера - журнала "Memories".