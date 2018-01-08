Назначен новый креативный директор Diane von Furstenberg

Расставшись почти месяц назад с Джонатаном Сондерсом, Диана фон Фюрстенберг назвала имя нового главного дизайнера своей марки.

В середине декабря американский дом моды сообщил об уходе креативного директора Джонатана Сондерса, проработавшего в компании всего полтора года. Однако уже на днях руководство Diane von Furstenberg объявило о новом назначении: главным дизайнером бренда стал британец Натан Дженден. Модельер будет руководить командой дизайнеров DVF и представит свою дебютную коллекцию сезона осень-зима 2018/19 уже в феврале.

Для самого Джендена назначение означает возвращение к истокам, ведь он уже работал в качестве креативного директора Diane von Furstenberg с 2001 по 2010 год. После девяти лет сотрудничества он покинул марку, чтобы посвятить больше времени собственному бренду, запущенному в 2006 году.