Назначен новый креативный директор дома Lanvin

Едва расставшись с Бухрой Джаррар, парижский дом моды объявил имя нового креативного директора. Им стал французский дизайнер Оливье Лапидус.

Руководство дома моды Lanvin удивляет оперативностью решений. В начале недели марка объявила о расставании с Бухрой Джаррар, а вчера стало известно имя нового креативного директора. Теперь дизайном коллекций парижского бренда займется модельер Оливье Лапидус. Комментируя новость, дизайнер сообщил СМИ: «Я самый счастливый человек на свете. Я подписал контракт 15 минут назад, и это фантастический вызов вновь вдохнуть жизнь в дом моды Жанны Ланвен. Для меня огромная честь управлять домом с такой историей. Начинаю я уже завтра в 10 утра». Дебютную капсульную коллекцию Лапидуса можно будет увидеть на сентябрьской Неделе моды в Париже.