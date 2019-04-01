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Артем Кузелев

Назван еще один участник Pitti Uomo

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  • 01 Апреля 201913:49
Сюжеты: Salvatore Ferragamo, Pitti Uomo

Итальянский дом моды Salvatore Ferragamo проведет показ новой мужской коллекции во Флоренции.

Марка Salvatore Ferragamo стала еще одним участником официальной программы летней ярмарки Pitti Uomo. До присоединился к расписанию флорентийского мероприятия, где представит мужскую коллекцию сезона весна-лето 2020. Шоу состоится 11 июня и запомнится тем, что Пол Эндрю дебютирует в качестве креативного директора бренда.

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