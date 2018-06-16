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Артем Кузелев

Назван новый глава Bottega Veneta

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  • 16 Июня 201811:13
Сюжеты: Bottega Veneta

Руководство итальянской марки поспешило назвать имя нового креативного директора и преемника Томаса Майера.

Расставшись буквально пару дней назад с Томасом Майером, марка Bottega Veneta назначила новым креативным директором Дэниела Ли. Ранее дизайнер, окончивший Центральный колледж святого Мартина, работал с такими брендами, как Celine, Maison Margiela, Balenciaga и Donna Karan. Новый пост в Bottega Veneta Ли займет с 1 июля этого года.

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