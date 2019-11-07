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Артем Кузелев

Назван победитель конкурса CFDA/Vogue Fashion Fund

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  • 07 Ноября 201911:18
Сюжеты: CFDA, Vogue

В этом году награду для молодых дизайнеров забрал 25-летний Кристофер Джон Роджерс, одежду которого уже носят некоторые знаменитости.

Жюри Американского Совета фэшн-дизайнеров и журнала Vogue назвали победителя ежегодной премии CFDA/Vogue Fashion Fund. В этом году им стал 25-летний дизайнер Кристофер Джон Роджерс, в чьих нарядах были замечены Эшли Грэм, Трейси Эллис Росс, Мишель Обама и Рианна. В своей трогательной речи Кристофер отметил: «Я очень благодарен моим родителям за все их жертвы, благодаря которым я оказался здесь, моей команде, усердно работавшей над этой коллекцией, и судьям за то, что они что-то разглядели во мне».

Молодому дизайнеру присуждена премия в 400 000 долларов, которую он потратит на развитие своего бренда. Второе и третье места достались Даниэлле Хирш и Риз Купер, они получат по 150 000 долларов.

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