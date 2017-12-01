Назван победитель премии H&M Design Award

Шведская компания объявила имя победителя своего ежегодного конкурса для молодых дизайнеров.

На днях марка H&M назвала обладателя ежегодной премии для молодых дизайнеров H&M Design Award. На этот раз приз размером 50 тысяч евро ушел выпускнику школы Central Saint Martins Стефану Куку. Молодой дизайнер представил на конкурс мужскую коллекцию базовых вещей: джинсы, брюки, куртки, рубашки, свитеры и сумки. В работе Кук активно использовал новый для себя материал эластик.