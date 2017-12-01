Вход
ADV
Интересно
H&M (408)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Назван победитель премии H&M Design Award

  • 160
  • 0
  • 01 Декабря 201723:53
Сюжеты: H&M

Шведская компания объявила имя победителя своего ежегодного конкурса для молодых дизайнеров.

На днях марка H&M назвала обладателя ежегодной премии для молодых дизайнеров H&M Design Award. На этот раз приз размером 50 тысяч евро ушел выпускнику школы Central Saint Martins Стефану Куку. Молодой дизайнер представил на конкурс мужскую коллекцию базовых вещей: джинсы, брюки, куртки, рубашки, свитеры и сумки. В работе Кук активно использовал новый для себя материал эластик.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru