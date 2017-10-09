Названо имя креативного директора Salvatore Ferragamo

Главным дизайнером и идеологом женской линии Salvatore Ferragamo назван Пол Энрю.

На прошлой неделе итальянский дом моды объявил о новом назначении. Пост креативного директора марки занял дизайнер Пол Эндрю, который займется созданием женских коллекций. Выбор руководства компании продиктован безупречным вкусом Эндрю и его богатым опытом работы. Модельер успел засветиться в сотрудничестве с такими уважаемыми брендами, как Alexander McQueen и Donna Karan. Кроме того, Пол Эндрю имеет собственную обувную марку.