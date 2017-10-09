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Salvatore Ferragamo (65)
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Артем Кузелев

Названо имя креативного директора Salvatore Ferragamo

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  • 09 Октября 201714:05
Сюжеты: Salvatore Ferragamo

Главным дизайнером и идеологом женской линии Salvatore Ferragamo назван Пол Энрю.

На прошлой неделе итальянский дом моды объявил о новом назначении. Пост креативного директора марки занял дизайнер Пол Эндрю, который займется созданием женских коллекций. Выбор руководства компании продиктован безупречным вкусом Эндрю и его богатым опытом работы. Модельер успел засветиться в сотрудничестве с такими уважаемыми брендами, как Alexander McQueen и Donna Karan. Кроме того, Пол Эндрю имеет собственную обувную марку.

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