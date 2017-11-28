Названо имя победительницы конкурса «Мисс Вселенная 2017»

В этом году корона досталась представительнице ЮАР.

На днях в театре AXIS, расположенном в легендарном казино Planet Hollywood в Лас-Вегасе, прошел финал международного конкурса «Мисс Вселенная 2017». В этмо году его победительницей стала 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс из Южноафриканской республики. Девушка получит годовую зарплату, сумма которой не уточняется, а также роскошную квартиру в Нью-Йорке «на время ее царствования» и другие ценные призы.

Второе место досталось «Мисс Колумбия» Лауре Гонсалес,а на третьем оказалась «Мисс Ямайка» Давина Беннет. Как сообщают организаторы, всего в конкурсе в этом году приняли участие 92 девушки из разных стран мира.