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Артем Кузелев

Названо имя победительницы премии LVMH

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  • 25 Июня 201710:34
Сюжеты: LVMH

Несколько дней назад жюри ежегодной премии холдинга LVMH вручило главный приз французскому дизайнеру Марин Сер.

В этому году авторитетная премия LVMH для молодых дизайнеров была вручена уже в четвертый раз. В борьбе за награду приняло участие 1200 претендентов со всего мира, среди которых оказалась и выпускница школы La Cambre Марин Сер. Ранее девушка стажировалась в домах Maison Margiela, Christian Dior и Alexander McQueen. После тщательного отбора жюри во главе с певицей Рианной вручило молодому дизайнеру главный приз, отметив отдельно не только креативную составляющую дебютной коллекции, но и бизнес-видение марки. В итоге Марин получила 300 тысяч евро, а также годовую поддержку холдинга LVMH.

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