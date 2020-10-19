Названо имя победителя фестиваля в Йере

Главный приз Международного фестиваля моды и фотографии в этом году присужден молодому дизайнеру Тому Ван Дер Борту.

Бельгийский дизайнер Том Ван Дер Борт стал победителем 35-го сезона Международного фестиваля моды и фотографии в Йере. Жюри присудило премию его коллекции «Семь способов стать TVDB», сочетающей психоделическую графику, яркие цвета, объемные текстуры и этнику. Председатель жюри конкурса этого года Джонатан Андерсон отметил: «Что действительно очаровало нас в работе Тома Ван Дер Борта, так это то, что он продемонстрировал совершенно новый подход к переосмыслению формы, к ее выражению, приверженности силуэту». Победитель получит грант на развитие марки в размере 20 000 евро, возможность участвовать в ярмарке Première Vision Paris, а также стажировку в Parrafection S.A., бренде, принадлежащем дому Chanel.