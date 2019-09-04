Названо имя победителя LVMH Prize 2019

В этом году победу в конкурсе молодых дизайнеров одержал Тэбе Магугу из Южной Африки.

На этой неделе члены жюри конкурса молодых дизайнеров LVMH Prize подвели итоги. В этом году премию получил модельер из Южной Африки Тэбе Магугу. Кроме почетного звания, дизайнер получил денежный приз в размере 300 000 евро и годовое наставничество от экспертов холдинга LVMH.

Специальный приз имени Карла Лагерфельда получил глава марки Hed Mayner Хед Майнер. Также в финал конкурса вышли дизайнеры Кунихико Моринага, Бетани Уильямс, Эмили Адамс Боде, Хед Майнер, Кеннет Изедонмвен, Спенсер Фиппс, Стефан Кук и Джейк Берт.