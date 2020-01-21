Названы финалисты конкурса Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge

Организаторы конкурса объявили имена финалистов второго сезона.

Проект Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge – это программа, направленная на поддержку стартапов и предпринимателей, разрабатывающих решения для инклюзивных и позитивных изменений в модной индустрии. В течение четырех месяцев жюри отобрало из более 400 кандидатов шесть проектов, которым предоставится возможность поработать над своими идеями в Кампусе будущего в Амстердаме.

В числе финалистов этого года бангладешское предприятие Apon Wellbeing, американская компания Stony Creek Colours, нидерландский стартап A Beautiful Mess, американский проект Lab 141, индийский производитель Sudara и французская марка Constant & Zoe. В середине февраля они отправятся в Кампус будущего Tommy Hilfiger, где жюри определит двух победителей, которые получат по 75 000 евро на развитие своих проектов, возможность в течение года обучаться у экспертов Tommy Hilfiger и INSEAD, а также место в Программе социального предпринимательства INSEAD (ISEP). Еще 10 000 евро получит кто-то из оставшихся финалистов в виде приза зрительских симпатий.