Названы имена финалистов премии LVMH

Организаторы LVMH Prize опубликовали список финалистов конкурса 2020 года.

Оргкомитет LVMH Prize объявил имена восьми финалистов конкурса этого года. В финал вышли марки Ahluwalia, Casablanca, Chopova Lowena, Nicholas Daley, Peter Do, Sindiso Khumalo, Supriya Lele и Tomo Koizumi. Отмечается, что впервые в истории премии в число финалистов попали молодые дизайнеры из Болгарии и Индии. Теперь осталось дождаться 5 июня, когда жюри определит победителя 2020 года, который получит 300 000 евро на развитие своего бренда и годовое менторство от экспертов люксового холдинга.

Всего в этом году к участию в конкурсе было подано 1700 заявок от молодых дизайнеров со всего мира.