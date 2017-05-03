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Артем Кузелев

Названы имена финалистов Woolmark Prize

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  • 03 Мая 201709:31

Жюри одной из самых престижных австралийских премий в области моды опубликовало имена финалистов этого года с Британских островов.

На днях международная премия Woolmark Prize объявила имена номинантов 2017 года, проживающих на территории Британских островов. В категории «Женская одежда» в шорт-лист вошли марки Helen Lawrence, Le Kilt, Roberts Wood и Sadie Williams. За мужскую одежду будущего, по мнению жюри, отвечают бренды Liam Hodges, Matthew Miller и Phoebe English Man. Каждый из дизайнеров получит 2000 австралийских долларов и перейдет во второй тур, в котором будет соревноваться с финалистами из Дубая, Милана, Нью-Йорка, Сеула и Сиднея. Победитель в каждой категории получит премию в размере 70000 австралийских долларов и перейдет в финал, главный приз которого составит 200000 австралийских долларов.

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