Названы имена финалистов Woolmark Prize

Жюри одной из самых престижных австралийских премий в области моды опубликовало имена финалистов этого года с Британских островов.

На днях международная премия Woolmark Prize объявила имена номинантов 2017 года, проживающих на территории Британских островов. В категории «Женская одежда» в шорт-лист вошли марки Helen Lawrence, Le Kilt, Roberts Wood и Sadie Williams. За мужскую одежду будущего, по мнению жюри, отвечают бренды Liam Hodges, Matthew Miller и Phoebe English Man. Каждый из дизайнеров получит 2000 австралийских долларов и перейдет во второй тур, в котором будет соревноваться с финалистами из Дубая, Милана, Нью-Йорка, Сеула и Сиднея. Победитель в каждой категории получит премию в размере 70000 австралийских долларов и перейдет в финал, главный приз которого составит 200000 австралийских долларов.