Названы имена полуфиналистов LVMH Prize 2019

Жюри премии LVMH Prize огласило список дизайнеров и марок, которые поборются за победу в этом году.

В список полуфиналистов LVMH Prize 2019 вошло 20 молодых марок из разных стран мира. Полный шорт-лист выглядит так:

Paradis (Монреаль, Канада)

Anrealage (Токио, Япония)

Bethany Williams (Лондон, Великобритания)

Bode (Нью-Йорк, США)

Boramy Viguier (Париж, Франция)

Duran Lantink (Амстердам, Нидерланды)

Eftychia (Афины, Греция)

Germanier (Париж, Франция)

Hed Mayner (Тель-Авив, Израиль)

Hu (Шанхай, Китай)

Kanghyuk (Сеул, Южная Корея)

Kenneth Ize (Лагос, Нигерия)

Kiko Kostadinov (София, Болгария)

Lecavalier (Монреаль, Канада)

Phipps (Нью-Йорк, США)

Paria/Farzaneh (Лондон, Великобритания)

Richard Malone (Дублин, Ирландия)

Stefan Cooke (Лондон, Великобритания)

Susan Fang (Лондон, Великобритания)

Thebe Magugu (Йоханнесбург, ЮАР).

По традиции премии, марка-победитель получит 300 000 евро на развитие бизнеса, а также год менторства от экспертов холдинга LVMH.