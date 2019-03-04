Названы имена полуфиналистов LVMH Prize 2019

Жюри премии LVMH Prize огласило список дизайнеров и марок, которые поборются за победу в этом году.
В список полуфиналистов LVMH Prize 2019 вошло 20 молодых марок из разных стран мира. Полный шорт-лист выглядит так:
Paradis (Монреаль, Канада)
Anrealage (Токио, Япония)
Bethany Williams (Лондон, Великобритания)
Bode (Нью-Йорк, США)
Boramy Viguier (Париж, Франция)
Duran Lantink (Амстердам, Нидерланды)
Eftychia (Афины, Греция)
Germanier (Париж, Франция)
Hed Mayner (Тель-Авив, Израиль)
Hu (Шанхай, Китай)
Kanghyuk (Сеул, Южная Корея)
Kenneth Ize (Лагос, Нигерия)
Kiko Kostadinov (София, Болгария)
Lecavalier (Монреаль, Канада)
Phipps (Нью-Йорк, США)
Paria/Farzaneh (Лондон, Великобритания)
Richard Malone (Дублин, Ирландия)
Stefan Cooke (Лондон, Великобритания)
Susan Fang (Лондон, Великобритания)
Thebe Magugu (Йоханнесбург, ЮАР).
По традиции премии, марка-победитель получит 300 000 евро на развитие бизнеса, а также год менторства от экспертов холдинга LVMH.
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