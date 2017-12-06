Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Названы имена самых безвкусных мужчин кино

  • 69
  • 0
  • 06 Декабря 201711:45

Журнал GQ опубликовал свой ежегодный рейтинг, в котором назвал имена плохо одевающихся актеров мира.

По версии британской редакции журнала GQ, абсолютным лидером анти-топа в этом году стала звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон. Следом за ним в списке расположились режиссер-документалист Луи Теру и 60-летний актер и писатель Пол Мертон.

В рейтинге самых стильных мужчин мира кино первое место занял британец Мэтт Смит, ставший известным широкой публике по главной роли в сериале «Доктор Кто». Отдельно сообщается, что при составлении списков сотрудникам GQ помогали дизайнеры Джорджио Армани и Пол Смит.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru