Названы имена самых безвкусных мужчин кино

Журнал GQ опубликовал свой ежегодный рейтинг, в котором назвал имена плохо одевающихся актеров мира.

По версии британской редакции журнала GQ, абсолютным лидером анти-топа в этом году стала звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон. Следом за ним в списке расположились режиссер-документалист Луи Теру и 60-летний актер и писатель Пол Мертон.

В рейтинге самых стильных мужчин мира кино первое место занял британец Мэтт Смит, ставший известным широкой публике по главной роли в сериале «Доктор Кто». Отдельно сообщается, что при составлении списков сотрудникам GQ помогали дизайнеры Джорджио Армани и Пол Смит.