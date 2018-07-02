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Артем Кузелев

Названы победители премии ANDAM 2018

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  • 02 Июля 201813:04

Организаторы международного конкурса молодых дизайнеров объявили победителей этого года.

Жюри французской премии для молодых дизайнеров ANDAM 2018 назвали имена победителей. Из отобранных двенадцати финалистов до заветной победы добрались четверо. В главной номинации выбор жюри пал на дизайнера Антонена Трона и его бренд Atlein, самой креативной маркой названа одноименная марка Людовика де Сенсерана, за внедрение инноваций был премирован бренд Colorifix, а лучшими в категории «Аксессуары» стали D’heygere. В скором времени стартует новый этап премии, победители которого будут названы через год.

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