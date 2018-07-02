Названы победители премии ANDAM 2018

Организаторы международного конкурса молодых дизайнеров объявили победителей этого года.

Жюри французской премии для молодых дизайнеров ANDAM 2018 назвали имена победителей. Из отобранных двенадцати финалистов до заветной победы добрались четверо. В главной номинации выбор жюри пал на дизайнера Антонена Трона и его бренд Atlein, самой креативной маркой названа одноименная марка Людовика де Сенсерана, за внедрение инноваций был премирован бренд Colorifix, а лучшими в категории «Аксессуары» стали D’heygere. В скором времени стартует новый этап премии, победители которого будут названы через год.