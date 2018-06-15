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Артем Кузелев

Названы победители премии ASOS Fashion Discovery

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  • 15 Июня 201819:24
Сюжеты: ASOS

Совет жюри объявил имена трех финалистов этого года.

Представители компании ASOS и приглашенные эксперты наконец-то назвали имена победителей премии ASOS Fashion Discovery. Несколько десятков независимых брендов со всей Британии боролись за звание лидера, и вот стала известна тройка победителей.

Первое место жюри присудило сразу двум маркам: Wesley Harriott и Lyph. Их основатели получат индивидуальное наставничество бизнес-экспертов, а также денежные бонусы в размере 50 000 фунтов стерлингов каждый. В номинации People’s Choice Award 4495 голосов от голосующих получил бренд Desree Akorahson, коллекция которого будет в скором времени доступна в онлайн-магазине ASOS.

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