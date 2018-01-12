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Артем Кузелев

Названы победители Woolmark Prize

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  • 12 Января 201814:34

Жюри Международной премии Woolmark объявило имена победителей этого сезона.

В то время как во Флоренции проходила ярмарка моды Pitti Immagine, международная компания Woolmark объявила победителя своей премии. На церемонии, проходившей в Тоскане, были названы три финалиста этого года. Новыми надеждами модной индустрии стали нью-йоркский лейбл Dyne (инновации), лондонский дизайнер Мэтью Миллер (мужская одежда) и индийская марка Bodice (женская одежда). Традиционно победители получат денежную премию для развития собственных брендов, а также профессиональную поддержку со стороны специалистов Woolmark.

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