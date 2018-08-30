Названы самые популярные у тинейджеров марки

Поскольку представители молодого поколения постепенно становятся более активными покупатели, СМИ и компании постоянно изучают их интересы.

На этот раз результаты своей работы опубликовали специалисты аналитической компании Engagement Labs. Исследователи провели ряд бесед с тинейджерами от 13 до 20 лет, во время которых попытались выяснить, какие марки они предпочитают. Как оказалось, молодежь теперь меньше обращает внимание на специализированные бренды, зато очень интересуется такими, как Nike. Собственно, спортивная марка и стала лидером популярности у подростков в категории «Одежда и обувь». Исследование показало, что популярность Nike выросла за последние пять лет на 34%.

В список самых обсуждаемых также попали, разместившись выше Nike, iPhone, Apple, Coca Cola и Samsung. Ниже спортивного бренда в рейтинге расположились Walmart, McDonald’s и Pepsi.