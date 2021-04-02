Не бодипозитив, а истинная любовь к себе

В минувший четверг состоялось мероприятие, объединившее на одной площадке моделей, молодых дизайнеров, визажистов и экспертов. Beauty Day, в основу концепции которого легло здоровое отношение к себе, собрал настоящих русских красавиц. По словам организатора, Веры Соловьевой: «Вы не найдете у нас ни одной похожей друг на друга девушки!»

В погоне за внешней красотой мы забываем, что главное - это уверенность в себе и внутренняя женская энергия. Но организаторы уверяют, что «чистый бодипозитив» тоже не их история-ухаживать за собой нужно обязательно, в пределах разумного.

Мы бы не хотели, чтобы девушки жили с чувством неполноценности, сравнивая себя с теми, кого видят в социальных сетях. В современном мире недовольство своей внешностью и фигурой — явление не такое уж редкое.

Поэтому наши участники - это обычные люди, которые интересуются миром моды и следят за своим здоровьем. Гости «Beauty day Russia» знают, что каждая человек индивидуален, а именно маленькие особенности нашей внешности и делают нас собой.

Фестиваль моды и красоты Beauty Day для русских красавиц прошел в банкетном комплексе Голден Лотус в апарт-отеле Ханой, в нем приняли участие 5 дизайнеров (Элеонора Амосова, Арзу Мамедова, Анна Иванова, Ольга Еремина, Николай Нидодиров), 60 моделей, 20 стилистов-визажистов, а также гости мероприятия. Трансляцию события посмотрело более 500 зрителей онлайн в инстаграм. Для всех участников прошел мастер-класс по фотопозированию, также они смогли познакомиться с трендами 2021 года благодаря главному редактору первого российского журнала о моде Fashion Collection Марине Дэмченко.