Не было бы современной журналистики без iPhone

Почему прогресс в сфере электроники сильно повлиял на работу журналистов? На этот вопрос дал ответ журналист Сергей Вильянов на своей лекции в Академии re:Store.

Представьте, 20 лет назад, работая в журнале «Компьютерра», вы летите во Флоренцию. Перед вами стоит задача взять интервью у Михаэля Шумахера. Во время конференции вы узнаете много нового и интересного, и у вас даже остаётся время на прогулку по городу и просмотр достопримечательностей. Вы не зациклены на том, чтобы сделать красивые кадры и уловить удачный момент. Для этого есть специальные люди, и вы не привязаны ни к чему, кроме написания текста. Прилетев в Москву, обработка материала может занять от 3 до 5 дней. Это довольно долгий и трудоёмкий процесс.

Сейчас все по-другому, для журналиста очень важно быть постоянно на связи, чтобы иметь доступ к информации и быть готовым её предоставить. Он в короткие сроки должен успеть написать текст, сделать красивые качественные снимки к своему репортажу и успеть согласовать материал. Гаджеты стали лучшими помощниками в этом деле.

Сергей со слушателями поделился своими впечатлениями об iPhone 8 plus и на примере собственных работ показал, насколько качественными и детально проработанными получаются снимки. В XXI веке техника Apple, несомненно, выручает, экономя время. Например, загружая документы через Mac, они сразу попадают в iCloud, а если музыку, то в iTunes. Не нужно тратить на это часы, Mac всё сделает за нас.

А 10 ноября пройдёт открытая лекция блогера Youtube-канала, режиссера и оператора Артура Михеева, который на примере своих работ покажет, какие инструменты необходимы для видеосъемки на iPhone и как правильно обрабатывать отснятый материал. Эта лекция пройдет на новой площадке Академии по адресу: Москва, ул. Тверская, 27 (лекционная аудитория магазина re:Store, 2 этаж).

В Академии re:Store проходят открытые лекции два раза в месяц. Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.