Не хмурь бровей: как избавиться от мимических морщин

Появление мимических морщин еще не означает приближение старости. Нередко они просто отражают наши эмоции: радость, недовольство, стресс, удивление. Способов борьбы с этой проблемой много: от ледяных и картофельных масок до лифтинга и инъекций. Но если вы сторонник более технологичных методов, а “уколы красоты” не для вас, биоактивная косметика лаборатории Teana поможет вашей коже вернуть идеальный вид без болезненных процедур в домашних условиях.

Есть ряд причин, по которым со временем кожа начинает терять былую упругость и эластичность. Первые мимические морщины могут появиться еще в подростковом возрасте, поэтому профилактика должна быть регулярной еще до “углубления” проблемы. “Криосыворотка от мимических морщин”, разработанная экспертами Teana, расслабляет мышцы вокруг глаз и губ, сглаживая мелкие морщинки и надолго предотвращая появление новых. За счет входящих в сыворотку активных компонентов она также запускает обновление клеток кожи и отлично справляется с темными кругами под глазами.

Для тех, кто уже вышел из юного возраста и нуждается в более серьезном подходе, подойдет набор ампульных сывороток “Для омоложения зрелой кожи”. Благодаря инновационному составу сыворотки выравнивают микрорельеф кожи и устраняют отечность. Их можно использовать как самостоятельно, так и в комплексе с любимыми кремами и масками.

В борьбе с серьезными морщинами помогут продукты из серии “Toxy”: капли для лица, легкий крем и ночная маска. Все средства содержат в себе токсин морской улитки с ботулоподобным эффектом, благодаря чему первый результат заметен уже через 2 часа после нанесения и со временем усиливается. Можно использовать все три средства одновременно или же комбинировать с другими. Эта косметика способна придать вашей коже свежий и сияющий вид, программируя клетки на омоложение и восстановление.



И помните, что залог успеха в борьбе за красоту своего лица – регулярность косметических процедур, любовь к своей коже и, конечно же, счастливая улыбка!