Зимняя коллекция – во всех магазинах DEICHMANN

Ведущий европейский бренд DEICHMANN представляет новую коллекцию зимней обуви. Модную, качественную и теплую обувь из натуральной или эко-кожи и декором из эко-меха по демократичным ценам уже можно найти во всех магазинах DEICHMANN.

Основой коллекции стали ботинки-чебурашки, хайкеры с кантом из эко-меха и треккинговые ботинки. Создавая комфортную зимнюю обувь из 100% натуральной или высококачественной эко-кожи и меха, дизайнеры марки отдают предпочтение плоской ребристой подошве, а в выборе цветовых решений склоняются к темным приглушенным оттенкам черного, коричневого и индиго или, наоборот, заигрывают с непривычными для зимы цветами: розовым, бежевым и светло-серым.

Зимняя коллекция Deichmann выделяется выбором «согревающих» материалов: внутренняя меховая отделка сохранит ноги в комфорте и не даст им замерзнуть. Важно при этом, что меховая «внутренность» каждой пары окрашена в соответствующий внешнему облику модели цвет. Для тех, кто хочет повысить градус тепла на максимум, во всех магазинах DEICHMANN также представлены теплые стельки из натуральных материалов.

О БРЕНДЕ

Deichmann является ведущей маркой на европейском рынке и предлагает огромный выбор обуви и аксессуаров по доступным ценам для мужчин, женщин и детей. Сегодня сеть Deichmann – это 3700 магазинов в 24 странах мира. В Москве магазины сети расположены в ТЦ «Авиапарк», ТРЦ МЕГА Белая Дача, ТРЦ «РИО» Севастопольский, ТРЦ «Гудзон», ТРЦ «Золотой Вавилон», ТРЦ «Весна!», ТРЦ «Реутов Парк» и ТРЦ «Красный Кит», в Санкт-Петербурге – в ТРЦ «Жемчужная плаза», ТРК «Атмосфера», ТРК «Европолис», ТРЦ «Рио», ТРК «Лето», ТРК «Питер РАДУГА», в Нижнем Новгороде – в ТРЦ «Седьмое небо» и ТЦ «МЕГА», в Казани – ТРК «Парк Хаус», в Торговом парке №1 в Твери, в Ростове-на-Дону – в ТРК «Горизонт» и ТРК «Золотой Вавилон», в Краснодаре – в ТЦ МЕГА Адыгея-Кубань, в Мегацентре «Красная площадь» и ТРК «СБС Мегамолл», и, наконец, в Рязани в ТРЦ «Премьер» и Ярославле в ТРЦ «Аура».