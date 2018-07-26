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Матвейчук Ольга Олеговна

Не пропусти финальный этап распродажи в магазинах Triumph!

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  • 26 Июля 201812:31
Сюжеты: Triumph

Во всех фирменных магазинах нижнего белья Triumph начинается финальный этап распродажи со скидками до 70% на коллекции весна-лето.

Вы можете приобрести культовую кружевную линейку Amourette, премиальную линейку Essence от Лив Тайлер, и спортивную линейку Triaction с запатентованной системой поддержки груди по выгодным ценам. Цены на бюстгальтеры начинаются от 1399 рублей (вместо 3299 рублей), а на трусики - от 699 рублей (вместо 1699 рублей). 

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