Не путать! Кудряшка Со, это не кудряшка Сью

Многие считают, что проживание в регионе мешает в развитии карьеры и продвижения, как детей, так и взрослых. И пока эти многие переживают и расстраиваются, маленькая девочка из сурового Челябинска покоряет главные подиумы страны и мира, и щедро делиться со своими подписчиками в Инстаграм опытом и улыбкой.

Софья Козлова @sofi_angel_sofi, подиумная модель и фотомодель 5 лет, прошла уже совсем не маленький, для своего юного возраста творческий путь. Ее карьера фотомодели началась в 4 месяца, а сейчас малышка уже самостоятельно придумывает концепт фотосъемок, выбирает локации и даже стилизует себе образы.

2019 год стал поворотным в карьере юного дарования. Ее стали замечать и приглашать в качестве модели, закрывающей показы, столичные дизайнеры. Имена этих дизайнеров хорошо известны маленьким столичным модницам, но именно Софа стала центральным персонажем на показах Ирины Шарлау и Ланы Турок.

Очередное значимое событие для Софы, произошло в апреле 2019 года, на 17 Международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week. Малышка стала лицом показа испанских дизайнеров.

А в июне получили свою первую корону и заслуженный титул Mini Miss Fashion от #имиджвсе, из рук имиджмейкера политиков и звёзд шоу-бизнеса, tv-эксперта, основателя проекта #имиджвсе и соавтора марафона #мамапродюсер, Жанны Черняковой.

Софа очень серьезно относится к своей карьере. Несмотря на юный возраст она прекрасно понимает всю значимость происходящего в своей жизни. Она мечтает сняться в настоящем полнометражном фильме и без устали, прилетая в Москву на показы, посещает многочисленные кастинги и кинопробы, и очень просит не путать ее с кудряшкой Сью.

Международный агент и основатель сети Celebrity Kids, Екатерина Максимова, взяла в свой основной состав моделей Софу, а значит уже скоро мы сможем наблюдать ее звездное восхождение на мировых подиумах!